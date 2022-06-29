Москвичей предупредили о пятидневке тридцатиградусной жары

В Москве жаркая погода продержится вплоть до 6 июля, рассказал «МК» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Фото: mir24.tv/ / Дарья Журавлёва mir24.tv/ / Дарья Журавлёва

Он отметил, что нынешняя волна июньской жары уступает волне, которая была в прошлом году. Так, 23 июня 2021 года в столице синоптики зафиксировали максимум – плюс 34,5 градуса, а в минувшие выходные – только 32,1 градуса тепла.

По словам Шувалова, со вторника по пятницу в Москве будет более прохладно. В эти дни столбик термометра не будет подниматься выше плюс 25-27 градусов.

Но с пятницы температура воздуха снова начнет подниматься, каждый день прибавляя по 2-3 градуса.

Таким образом, в период с 2 по 6 июля в Москве опять будут «тридцатки», как минимум еще одна пятидневка жары, пообещал синоптик.