Бельгия приостанавливает выдачу виз россиянам

Власти Бельгии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам до особого распоряжения, бельгийские визовые центры в России закроются. Об этом сообщает портал TourDom.ru, ссылаясь на офис VFS Global в Москве.
Согласно информации, с 1 июля прекратится прием документов от российских граждан на все категории виз. Когда будут возобновлены работы визовых центров — не сообщается. Официальная причина приостановки выдачи виз россиянам не сообщается.
«Сроки возобновления работы визовых центров не называются — до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений», — уточнили в TourDom.ru.
Ранее сообщалось, что визовый центр Греции временно перестал принимать документы у россиян, ссылаясь на технические проблемы. В организации отмечали, что из-за технических причин консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу с 27 июня. Позже стало известно, что визовые центры Греции все же в обычном режиме продолжат работу.