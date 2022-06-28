В России запустят цифровой полис ОМС

Цифровой полис обязательного медицинского страхования (ОМС) планируется запустить в России 1 декабря текущего года. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС).

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"В соответствии с федеральным законом от 28 июня 2022 [года] №204-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", запуск цифрового полиса ОМС состоится 1 декабря 2022 года", - говорится в сообщении.

Соответствующий закон за подписью президента РФ Владимира Путина ранее был опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно федеральному закону от 6 декабря 2021 года, норма о цифровом полисе должна вступить в силу с 1 июля 2022 года.

В пресс-службе ФФОМС пояснили, что необходимые технологии, связанные с введением цифрового полиса, позволяющего гражданам получать бесплатную медицинскую помощь по документам, удостоверяющим личность, отработаны и находятся в высокой степени готовности.