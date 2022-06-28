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16 часов назад

ГИБДД продемонстрировала выявление нарушителей системой «Паутина». Видео

Александр Кузьмин

Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала в своем Telegram-канале видео, в котором показана работа системы «Паутина».

Полученная с камер информация поступает в систему и передается на мобильные устройства инспекторов ГИБДД, которые останавливают автомобиль для проверки.

В ГИБДД подчеркнули, что с помощью системы можно определить, в каком месте города находится транспортное средство, которым может управлять водитель, лишенный права управления, автомобиль, снятый с регистрационного учета, а также машина, чей собственник имеет задолженности.

Общество,Видео,ГИБДД,
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