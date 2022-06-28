В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 52.51EUR 54.64
Войти в почту
28 июня

В Ельцин Центре ответили на призывы признать его иноагентом

Lenta.ruиещё 2

Нет никаких оснований для признания Ельцин Центра иностранным агентом. Об этом заявил председатель правления и исполнительный директор учреждения Александр Дроздов, его слова приводит RTVI.

В Ельцин Центре ответили на призывы признать его иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«А иноагентом — на каких основаниях? Нам много раз предлагали довольно весомые суммы, еще, кстати говоря, в те времена совершенно "вегетарианские". Ну как-то господь миловал, нам хватало средств», — ответил он.

Также Дроздов подчеркнул, что при входе в музей Ельцина есть стена, на которой находятся имена всех, кто когда-то делал центру пожертвования.

Ранее режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Он сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на требование, заявив, что в этом вопросе нужно строго следовать российскому законодательству.

Общество,Александр Дроздов,Алексей Венедиктов,Дмитрий Песков,Никита Михалков,Ельцин-центр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители