В Ельцин Центре ответили на призывы признать его иноагентом

Нет никаких оснований для признания Ельцин Центра иностранным агентом. Об этом заявил председатель правления и исполнительный директор учреждения Александр Дроздов, его слова приводит RTVI.

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«А иноагентом — на каких основаниях? Нам много раз предлагали довольно весомые суммы, еще, кстати говоря, в те времена совершенно "вегетарианские". Ну как-то господь миловал, нам хватало средств», — ответил он.

Также Дроздов подчеркнул, что при входе в музей Ельцина есть стена, на которой находятся имена всех, кто когда-то делал центру пожертвования.

Ранее режиссер Никита Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Он сравнил деятельность этого учреждения с работой главного редактора ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, которого ранее также внесли в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.