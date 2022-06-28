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19 часов назад

Ежика на остановке в Петербурге сняли на видео

Александр Кузьмин

Утром во вторник, 28 июня, на севере Петербурга объявился ежик. Прохожие заметили его на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает "Петербургский дневник". Сообщается, что зверек находился у дома 32 по проспекту Авиаконструкторов.. Прохожие подобрали ежа и унесли его поближе к Юнтоловскому заповеднику, вблизи Планерной улицы.

Ежика сняли на видео. Видеозапись со зверьком появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Видео с ежиком вызвало разную реакцию. Кто-то пошутил, написав, что ежик просто ждал свой автобус. Другим просто понравилось видеозапись со зверьком. Был пользователь, который предположил, что зверя могли привезти с дачи или вынести из леса, чтобы поиграть. Он выразил беспокойство за зверька, потому что это не его естественная среда обитания.

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