Ежика на остановке в Петербурге сняли на видео

Утром во вторник, 28 июня, на севере Петербурга объявился ежик. Прохожие заметили его на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает "Петербургский дневник" . Сообщается, что зверек находился у дома 32 по проспекту Авиаконструкторов.. Прохожие подобрали ежа и унесли его поближе к Юнтоловскому заповеднику, вблизи Планерной улицы.

Видео с ежиком вызвало разную реакцию. Кто-то пошутил, написав, что ежик просто ждал свой автобус. Другим просто понравилось видеозапись со зверьком. Был пользователь, который предположил, что зверя могли привезти с дачи или вынести из леса, чтобы поиграть. Он выразил беспокойство за зверька, потому что это не его естественная среда обитания.