Путин подписал указ о новом официальном празднике

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии, героев «Повести о Петре и Февронии Муромских». По ее сюжету Феврония исцелила муромского князя Петра, взяв с него обещание жениться. Князь не сдержал слова и заболел снова, Феврония вылечила его опять, они поженились, прожили вместе долгую жизнь и умерли в один день.