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1 час назад

Путин подписал указ о новом официальном празднике

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, официально объявляющий 8 июля всероссийским Днем семьи, любви и верности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ о новом официальном празднике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В документе подчеркивается, что праздник решили сделать официальным «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».

День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии, героев «Повести о Петре и Февронии Муромских». По ее сюжету Феврония исцелила муромского князя Петра, взяв с него обещание жениться. Князь не сдержал слова и заболел снова, Феврония вылечила его опять, они поженились, прожили вместе долгую жизнь и умерли в один день.

Впервые праздник начали отмечать в Муроме, где почитают этих святых.

В 2008 году Фонд социально-культурных инициатив провел первый всероссийский День семьи, любви и верности.

Общество,Владимир Путин,
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