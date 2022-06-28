Путин подписал указ о новом официальном празднике

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, официально объявляющий 8 июля всероссийским Днем семьи, любви и верности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе подчеркивается, что праздник решили сделать официальным «в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
День семьи, любви и верности приурочен ко дню памяти православных святых Петра и Февронии, героев «Повести о Петре и Февронии Муромских». По ее сюжету Феврония исцелила муромского князя Петра, взяв с него обещание жениться. Князь не сдержал слова и заболел снова, Феврония вылечила его опять, они поженились, прожили вместе долгую жизнь и умерли в один день.
Впервые праздник начали отмечать в Муроме, где почитают этих святых.
В 2008 году Фонд социально-культурных инициатив провел первый всероссийский День семьи, любви и верности.