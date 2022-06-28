В Белгороде закончилась битва за диван

Директор торгового центра в Белгороде, где проходил конкурс «Диван за выдержку», принял решение закончить состязание и объявить победителями двоих оставшихся участников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: вконтакте вконтакте

Во вторник, 28 июня, он вышел к участникам и объявил, что главный приз — сам диван — получат оба.

«Из гуманитарных соображений», — цитирует директора канал.

Всего мужчины — Стас и Андрей — просидели на диване четыре дня. По их словам, все это время они не ели, не пили и не ходили в туалет.