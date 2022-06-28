В Белгороде закончилась битва за диван

Директор торгового центра в Белгороде, где проходил конкурс «Диван за выдержку», принял решение закончить состязание и объявить победителями двоих оставшихся участников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Во вторник, 28 июня, он вышел к участникам и объявил, что главный приз — сам диван — получат оба.
«Из гуманитарных соображений», — цитирует директора канал.
Всего мужчины — Стас и Андрей — просидели на диване четыре дня. По их словам, все это время они не ели, не пили и не ходили в туалет.
Трое человек, не вставая, сидели на диване, чтобы выиграть его, с 24 июня. Однако 27 июня один из конкурсантов, 13-летний подросток, покинул состязание из-за проверки со стороны комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщил Shot, мальчик получил утешительный приз — кресло-мешок и 15 тыс. рублей.