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28 минут назад

В битве за диван в Белгороде победили два участника

Газета.Ru

Директор торгового центра в Белгороде, где проходил конкурс «Диван за выдержку», принял решение закончить состязание и объявить победителями двоих оставшихся участников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Белгороде закончилась битва за диван
Фото: вконтактевконтакте

Во вторник, 28 июня, он вышел к участникам и объявил, что главный приз — сам диван — получат оба.

«Из гуманитарных соображений», — цитирует директора канал.

Всего мужчины — Стас и Андрей — просидели на диване четыре дня. По их словам, все это время они не ели, не пили и не ходили в туалет.

Трое человек, не вставая, сидели на диване, чтобы выиграть его, с 24 июня. Однако 27 июня один из конкурсантов, 13-летний подросток, покинул состязание из-за проверки со стороны комиссии по делам несовершеннолетних. Как сообщил Shot, мальчик получил утешительный приз — кресло-мешок и 15 тыс. рублей.

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