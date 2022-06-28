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15 часов назад

Дворник обнаружил тысячу долларов в мусорном контейнере в Москве

Москва24иещё 7

Дворник из Киргизии во время поисков металла в мусорных баках в столичном районе Южное Медведково обнаружил тысячу долларов и 80 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Дворник обнаружил тысячу долларов в мусорном контейнере в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Из контейнера на Заповедной улице он достал тряпичный пакет с дождевиком и носками, в одном из которых были 10 купюр по 100 долларов, 15 купюр по пять тысяч рублей, пять купюр по тысяче рублей и еще 50 рублей", – говорится в сообщении.

Самостоятельно найти владельца средств не удалось, поэтому мужчина обратился в полицию. По данному факту правоохранители организовали проверку.

Ранее столичные полицейские задержали женщину по подозрению в вовлечении своего семилетнего сына в занятие попрошайничеством в метро. По данным полиции, ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности по статье КоАП о неисполнении родительских обязанностей.

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