Дворник обнаружил тысячу долларов в мусорном контейнере в Москве

"Из контейнера на Заповедной улице он достал тряпичный пакет с дождевиком и носками, в одном из которых были 10 купюр по 100 долларов, 15 купюр по пять тысяч рублей, пять купюр по тысяче рублей и еще 50 рублей", – говорится в сообщении.