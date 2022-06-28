Огоньку нашлось: почему электронная сигарета может взорваться

В подмосковных Химках 26 июня во рту у 13-летнего подростка взорвалась электронная сигарета. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщает управление Следственного комитета по региону, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью).

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Как пишут "Известия", ребенок получил множественные осколочные раны носа, губ, правой кисти и грудной клетки.

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"Сейчас стоит переживать только за кисть. Все, что выше, в порядке, а за пальчики придется побороться", — сказала телеканалу "360" мать пострадавшего Анастасия, ссылаясь на слова врачей.

Женщина добавила, что в результате инцидента у подростка наполовину скололись два передних зуба.

По словам родственников школьника, электронную сигарету кто-то подкинул в почтовый ящик к его бабушке. Мальчик забрал находку себе, и она взорвалась, когда он находился на улице.

Это не первый инцидент подобного рода. В конце января этого года в Свердловской области 16-летний подросток лишился нескольких зубов из-за того, что электронная сигарета взорвалась у него во рту. Ранее в том же месяце в Новосибирске 11-летнему мальчику стало плохо после курения такого же устройства. А 12 января в Алтайском крае подросток умер после того, как покурил вейп вместе с сестрой и подругой. Девушки из-за этого потеряли сознание.

Взрыв, из-за которого пострадал мальчик в Химках, мог произойти только по одной причине: в сигарете был установлен некачественный аккумулятор. Об этом в беседе с "Известиями" заявил директор Центра компетенций "Новые мобильные источники энергии" ИПХФ РАН Юрий Добровольский.

"Литиевые аккумуляторы — а именно такие чаще всего используются в электронных сигаретах — могут воспламеняться, если их нагреть. Если устройство дешевое, на нем, скорее всего, будет стоять аккумулятор без защиты от возгорания", — пояснил Добровольский.

Эксперт добавил, что в электронных сигаретах и вейпах используется глицерин, который тоже может воспламениться от нагревания.

Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков в свою очередь отметил, что рынок никотинсодержащих изделий, в отличие от табачного, в России недостаточно урегулирован.

"У нас нет технического регламента на никотинсодержащую продукцию. Есть ГОСТ, но требования в нем слишком слабые. В целом, если жидкости, содержащиеся в таких изделиях, еще хоть как-то периодически проверяются, то к самим устройствам должных требований не выдвигается", — сказал Зыков.

По мнению эксперта, необходимо как можно скорее разработать регламент, касающийся электронных сигарет и вейпов.