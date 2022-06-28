Карта «Тройка» заработала в общественном транспорте Курска

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем внедрять московскую билетную систему за пределами столицы. Курск - уже 20 регион, где заработало наше транспортное решение и его преимущества. Благодарю руководство города за то, что выбирают лучшие и современные технологии для своих жителей. Мы рады, что московской билетной системой на базе карты «Тройка» могут воспользоваться более 33 млн жителей - от Карелии до Комсомольска-на-Амуре. Пассажиры по всей стране могут оплачивать «Тройкой» проезд в разных видах транспорта - как и у себя в городе, так и там, где действует наше транспортное решение», - приводятся в сообщении слова Ликсутова.