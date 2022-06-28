В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
1 час назад

Карта «Тройка» заработала в общественном транспорте Курска

Агентство «Москва»иещё 3

В Курске стала доступна оплата проезда в общественном транспорте картой «Тройка». Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Карта «Тройка» заработала в общественном транспорте Курска
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Так, теперь билетная система «Сбертройки» на базе карты «Тройка» доступна в Курске.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем внедрять московскую билетную систему за пределами столицы. Курск - уже 20 регион, где заработало наше транспортное решение и его преимущества. Благодарю руководство города за то, что выбирают лучшие и современные технологии для своих жителей. Мы рады, что московской билетной системой на базе карты «Тройка» могут воспользоваться более 33 млн жителей - от Карелии до Комсомольска-на-Амуре. Пассажиры по всей стране могут оплачивать «Тройкой» проезд в разных видах транспорта - как и у себя в городе, так и там, где действует наше транспортное решение», - приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Уточняется, что поездки на общественном транспорте станут выгоднее: при оплате банковской картой - 20 руб.; при наличной оплате - 25 руб.; еще можно использовать льготную транспортную карту.

Общество,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители