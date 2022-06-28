В кинотеатрах "Каро" билет в кино можно будет купить за 1 рубль

Зрители смогут приобрести билеты на некоторые сеансы зарубежного и российского кино всего за один рубль в рамках программы "Кино - и точка", которую запускает "Каро". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе сети кинотеатров.

"В программу показов "Кино - и точка" войдет большое зарубежное и отечественное кино. В списке окажутся лидеры проката 2022 года, хиты репертуара прошлых лет и избранное кино от независимых прокатчиков", - рассказали в сети.

Приобрести билеты за один рубль можно будет каждое 1 и 15 число месяца. Программа, которая стартует 1 июля, включает показы мультфильма "Коати. Легенда джунглей", блокбастера "Флэшбек" и военной драмы "1941. Крылья над Берлином". Список фильмов будет обновляться за несколько дней до акции.