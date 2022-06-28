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18 минут назад

Билеты на сеансы некоторых фильмов в "Каро" будут стоить 1 рубль дважды в месяц

ТАСС

Зрители смогут приобрести билеты на некоторые сеансы зарубежного и российского кино всего за один рубль в рамках программы "Кино - и точка", которую запускает "Каро". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе сети кинотеатров.

В кинотеатрах "Каро" билет в кино можно будет купить за 1 рубль
Фото: сеть кинотеатров "КАРО"сеть кинотеатров "КАРО"

"В программу показов "Кино - и точка" войдет большое зарубежное и отечественное кино. В списке окажутся лидеры проката 2022 года, хиты репертуара прошлых лет и избранное кино от независимых прокатчиков", - рассказали в сети.

Приобрести билеты за один рубль можно будет каждое 1 и 15 число месяца. Программа, которая стартует 1 июля, включает показы мультфильма "Коати. Легенда джунглей", блокбастера "Флэшбек" и военной драмы "1941. Крылья над Берлином". Список фильмов будет обновляться за несколько дней до акции.

"Акция "Кино - и точка" призвана помочь отличным фильмам дойти до своего зрителя и сохранить доступность кинопоказа для всех россиян", - подчеркнула вице-президент по управлению кинопоказом "Каро" Майя Манерова.

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