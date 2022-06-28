Пока вы спали: противоборство НАТО с Китаем и санкционные угрозы Молдавии

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Москва и Кишинев обменялись угрозами санкций

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После предоставления Молдавии статуса кандидата в члены ЕС спикер молдавского парламента Игорь Гросу допустил, что Кишинев может присоединиться к антироссийским санкциям. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предостерег Молдавию от такого шага, предупредив, что страна не получит от России «не только «дорогих» энергетических и других ресурсов, а вообще никаких», пишет «Коммерсант».

В свою очередь собеседники издания в госструктурах Молдавии назвали заявление спикера его личной позицией. А в МИДе призвали российскую сторону воздержаться от заявлений, которые нагнетают обстановку.

НАТО вступает в противоборство с Китаем

В Белом доме отметили, что на саммите НАТО в Мадриде будет принята стратегия, в которую войдут «жесткие формулировки по Китаю». При этом западноевропейские политики пока воздерживаются от конфронтации с Пекином, и НАТО может признать Китай «стратегическим вызовом», а не «угрозой безопасности», сообщает «Коммерсант».

Одновременно с подталкиванием союзников по НАТО, США пытаются создать пояс сдерживания Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе. В свою очередь в китайском МИДе уже потребовал от Североатлантического альянса «прекратить проводить идеологические линии, подстрекать к конфронтации и делать провокационные заявления».

Россия готова пустить иностранные суда в украинские порты

Москва не сбирается препятствовать экспорту украинского продовольствия и для вывоза зерна готова пустить в украинские черноморские порты иностранные суда. Их досмотр будет проводиться совместно с Турцией, чтобы не допустить провоза оружия, со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

Высокопоставленные источники издания отметили, что переговоры по зерновому вопросу с участием России, Украины, Турции и ООН могут пройти в Стамбуле уже на этой неделе. При этом, по мнению экспертов, в случае достижения договоренностей, в вывозе зерна могут быть задействованы суда причерноморских стран - Румынии и Болгарии, чтобы не нарушать конвенцию Монтре.

Число аварий с электросамокатами в России выросло на 35%

По данным МВД, за пять месяцев текущего года в России зарегистрировано 158 ДТП с участием электросамокатов, моноколес и сигвеев, в результате которых один человек погиб, еще 164 получили травмы. Число аварий за год выросло на 35%, отмечают «Известия».

При этом озвученная МВД статистика не учитывает ДТП в парках, вне зоны ответственности ГИБДД. Опрошенные изданием эксперты отметили, что поправки в законодательство по электросамокатам уже подготовлены, однако принять их мешает механизм «регуляторной гильотины» - запрет с 1 января 2021 года вносить в ПДД отдельные правки.

Джонсон пригласил российских ученых в Великобританию

Премьер-министр Борис Джонсон призвал российских ученых, недовольных политикой властей, переезжать в Великобританию. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Джонсона, адресатами его предложения являются все российские ученые и исследователи, которые «больше не чувствуют себя в России в безопасности».