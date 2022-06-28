Очередь на задержанные в московском аэропорту рейсы попала на видео

Очередь на задержанные в столичном аэропорту Домодедово рейсы попала на видео. Снятой очевидцами записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах запечатлена большая толпа в зоне регистрации на вылеты. Причиной затора стал длившийся более полутора часов сбой в работе одной из авиакомпаний, сообщили на канале.

В пресс-службе Домодедово «Мосленте» дали комментарий по поводу случившегося:

«Аэропорт работает в штатном режиме. Мы предоставили авиакомпании, столкнувшейся с техническим сбоем в системе регистрации, аэропортовую систему, которая используется для большинства рейсов в Домодедово. На данный момент регистрация пассажиров возобновлена».

По данным сервиса «Яндекс. Расписания», утром во вторник, 28 июня, в столичных аэропортах было отменено и задержано более 20 рейсов.