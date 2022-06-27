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5 минут назад

Синоптик заявил, что экстремальной жары в июле в России не ожидается

ТАСС

Июль в России пройдет без экстремальной жары, по прогнозам, показатели будут выше нормы примерно на один-два градуса. Об этом в понедельник сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радиостанции "Авторадио".

Синоптик рассказал о погоде в России в июле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Июль <…> в плане проведения отпуска <...>, погода везде будет очень по-летнему теплая, без экстремальной жары, без экстремального холода. <…> По температурному фону, по моим прогнозам, это где-то на один-два градуса теплее нормы, положенной для каждого географического района. То есть, это хорошие, комфортные показатели. <...> В общем, все указывает на то, что будет тепло и больше солнечных дней, чем это отведено по многолетним климатическим наблюдениям", - сказал Тишковец.

Он добавил, что также будет наблюдаться дефицит осадков в средней полосе России - до 20-30%, на юге - до 60%.

Общество,Евгений Тишковец,
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