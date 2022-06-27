В Пушкинском музее открылась выставка картин братьев Морозовых

«Это уникальное событие, потому что впервые за столько лет 257 работ из ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа собраны воедино и предстанут в этом уникальном формате перед посетителями Пушкинского музея. Сегодня выставка обладает особым значением. Более 100 лет назад русская и французская культуры взаимно проникались, и благодаря этому стало возможным создание этой уникальной коллекции», - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.