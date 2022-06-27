В Пушкинском музее открылась выставка картин братьев Морозовых

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина состоялось торжественное открытие выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии открытия.
«Это уникальное событие, потому что впервые за столько лет 257 работ из ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа собраны воедино и предстанут в этом уникальном формате перед посетителями Пушкинского музея. Сегодня выставка обладает особым значением. Более 100 лет назад русская и французская культуры взаимно проникались, и благодаря этому стало возможным создание этой уникальной коллекции», - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она подчеркнула, что русские художники, писатели и композиторы являются неотъемлемой частью мировой культуры.
В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что подготовка к созданию выставки велась с 2016 года.
«Это огромный путь, который был проделан большими командами трех уникальных российских музеев. <…> Это история конкретной каждой семьи, которая имеет отношение к коллекционерам Морозовым», - подчеркнула Любимова.
Для посетителей выставка откроется 28 июня.