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15 минут назад

Выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» открылась в Пушкинском музее

Агентство «Москва»

В Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина состоялось торжественное открытие выставки «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых». Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» с церемонии открытия.

В Пушкинском музее открылась выставка картин братьев Морозовых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это уникальное событие, потому что впервые за столько лет 257 работ из ГМИИ имени Пушкина, Государственной Третьяковской галереи и Государственного Эрмитажа собраны воедино и предстанут в этом уникальном формате перед посетителями Пушкинского музея. Сегодня выставка обладает особым значением. Более 100 лет назад русская и французская культуры взаимно проникались, и благодаря этому стало возможным создание этой уникальной коллекции», - сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что русские художники, писатели и композиторы являются неотъемлемой частью мировой культуры.

В свою очередь министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что подготовка к созданию выставки велась с 2016 года.

«Это огромный путь, который был проделан большими командами трех уникальных российских музеев. <…> Это история конкретной каждой семьи, которая имеет отношение к коллекционерам Морозовым», - подчеркнула Любимова.

Для посетителей выставка откроется 28 июня.

Общество,Иван Морозов,Михаил Морозов,Ольга Любимова,Татьяна Голикова,Эрмитаж,
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