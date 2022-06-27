В России могут появиться "черные списки" блогеров

"Будет система, как в футболе, желтых и красных карточек. Если агентство доказывает, что блогер как-то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что блогер получает красную карточку, и члены ассоциации, которые верифицировали это правило, перестают с этим блогером работать", - рассказал Перлин.