В России могут появиться "черные списки" блогеров

Созданная в РФ Ассоциация блогеров и агентств работает над формированием "черных списков" участников этой сферы, в том числе блогеров, заявил во вторник журналистам сооснователь ассоциации Максим Перлин.
"Эти "черные списки" будут распространяться на всех - блогеров, агентства и клиентов. Мы, когда начали делать ассоциацию, поняли, что на своем уровне каждое агентство - член ассоциации в той или иной степени такие списки имеет. Мы подумали, что было бы неплохо их объединить", - сказал он.
Перлин отметил, что на недобросовестных участников этой сферы не было практически никаких рычагов влияния, часто и клиенты, по его словам, некрасиво себя ведут по отношению к блогерам и агентствам.
"Также важно создать и "черные списки" компаний, которые не соблюдают свои обязательства", - добавил он. Перлин выразил уверенность, что важно выработать правила этичного поведения на этом рынке.
Что касается механизма занесения участника сферы в "черный список", по словам Перлина, может быть введена система, подобная существующей в футболе - желтых и красных карточек.
"Будет система, как в футболе, желтых и красных карточек. Если агентство доказывает, что блогер как-то некрасиво себя повел, то он получает сначала одно предупреждение в виде желтой карточки, потом он получает еще одну и еще одну. Наличие трех желтых карточек означает, что блогер получает красную карточку, и члены ассоциации, которые верифицировали это правило, перестают с этим блогером работать", - рассказал Перлин.
Ранее в понедельник было объявлено о создании в РФ Ассоциация блогеров и агентств, которая призвана консолидировать этот рынок. Новая организация объединяет на данный момент порядка 65% рынка, в нее вошли более 30 агентств, курирующих многих топовых русскоязычных блогеров. Целью такой организации ее создатели называют выработку эффективных правил взаимодействия бизнеса, контент-мейкеров и государства.