Школьник сделал предложение однокласснице на выпускном: видео

В Красноярске школьник сделал предложение своей однокласснице на выпускном. Во время торжественного вечера молодой человек преклонил колено и попросил девушку стать его женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись.