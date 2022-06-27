Школьник сделал предложение однокласснице на выпускном: видео

В Красноярске школьник сделал предложение своей однокласснице на выпускном. Во время торжественного вечера молодой человек преклонил колено и попросил девушку стать его женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись.
На кадрах видно, как весь зал поддержал громкими криками молодого человека, когда он достал заветную коробочку с кольцом. Судя по реакции девушки, она приняла предложение своего теперь уже бывшего одноклассника.
«Буквально шагнули во взрослую жизнь. Счастья молодым!» – отмечается в публикации.