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16 минут назад

Школьник сделал предложение однокласснице на выпускном: видео

Александр Кузьмин

В Красноярске школьник сделал предложение своей однокласснице на выпускном. Во время торжественного вечера молодой человек преклонил колено и попросил девушку стать его женой. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», в чьем распоряжении оказалась снятая очевидцами запись.

На кадрах видно, как весь зал поддержал громкими криками молодого человека, когда он достал заветную коробочку с кольцом. Судя по реакции девушки, она приняла предложение своего теперь уже бывшего одноклассника.

«Буквально шагнули во взрослую жизнь. Счастья молодым!» – отмечается в публикации.

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