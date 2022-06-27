В магазин IKEA в Москве завезли несколько ящиков с плюшевыми акулами. Полки торговой точки заполнены товаром. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший снятое посетительницей видео.

Ранее стало известно, что 27 июня начнется распродажа для сотрудников компании. В течение нескольких дней они смогут приобрести товары для дома и мебель скандинавской сети. Рядовым покупателям предоставят возможность купить остатки со склада онлайн. Об этом говорится на сайте компании.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней», – указано в сообщении.