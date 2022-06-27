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2 часа назад

В Краснодаре передвигаются на лодках после мощных ливней. Видео

Александр Кузьмин

Улицы Краснодара превратились в реки после мощных ливней, которые обрушились на город. Местные жители публикуют видео, на которых запечатлены подтопленные городские дороги. На них видно, что вместо машин люди передвигаются на надувных лодках.

По данным Оперативного штаба Краснодара, выпало 109 мм осадков. Об этом говорится в его Telegram-канале. Подтоплены 62 придомовых территорий.

«Вода зашла в 9 домовладений на высоту от 5 до 10 см, 62 низменных участков проезжей части дороги. Проводят работы по откачке воды», – сообщает источник.

Общество,Погода,Видео,
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