Термин "Киевская Русь" убрали из школьной программы

Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что в новых федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), которые разослали по школам, нашла кое-какие интересные детали. Так, в новых методичках (есть в распоряжении Собчак), есть рекомендация называть Киевскую Русь просто Русью, Украину при этом советуют называть Запорожской Сечью, а Стрелецкий бунт – Хованщиной.

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Так как с 2014 года, видимо, что-то изменилось, теперь учителям истории следует называть Киевскую Русь просто Русью, Украину – Запорожской Сечью, а Стрелецкий бунт – Хованщиной. В документе отдельно отмечено, что «других наименований/формулировок этих событий, явлений, процессов быть не может», - написала телеведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

По ее данным, «старые» термины в правительстве признали фактической ошибкой. В 2022-2023 учебном году новые стандарты начнут внедрять в 1, 2, 5 и 6 классах, все остальные также перейдут на них, но позже. Пока на документе пометка "для внутреннего пользования".