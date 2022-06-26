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11 минут назад

Умерла актриса Альбина Тиханова

Елена Прошина

Самая знаменитая бабушка российских сериалов, актриса Альбина Тиханова скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщает портал Кино-театр.ру.

Умерла актриса Альбина Тиханова
Фото: кадр видеокадр видео

Причины смерти не уточняются.

Тиханова – уроженка Новосибирска, родилась в 1947 году. Окончила Новосибирское театральное училище в 1968 году. Работала в театре «Красный факел» при городской филармонии

В 70-х годах переехала в Москву, где много лет трудилась в Москонцерте. Сыграла в фильмах «Сердце», «Тихий Дон», «Эпидемия», «Аритмия» и «Прости меня, Алеша», «Бумер-2», «Каменская-4», «Домашний арест».

В последнее время Альбина Степановна играла запоминающиеся зрителю роли бабушек, пожилых соседок, продавщиц и гардеробщиц. СМИ называли ее «самой знаменитой сериальной бабкой».

В прошлом году актриса упала на улице, сломав ногу и обе руки. Пресса отмечала, что после выписки из больницы женщина не могла самостоятельно передвигаться, за ней ухаживала сиделка.

Общество,Альбина Тиханова,
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