Тюремщиков на Урале обучат гипнозу

Сотрудники колоний в Свердловской области начали проходить обучение гипнозу борьбы с бунтами. Психологи ГУФСИН ознакомились с «техниками транса в краткосрочной психотерапии». Об этом сообщает «Подъем» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: Телеграм-канал «Подъём» Телеграм-канал «Подъём»

Сообщается, что повышенное внимание уделялось применению трансовых техник в экстренных ситуациях, которые возникают во взаимодействии с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, например голодовки, угроза возникновения аутодеструктивного и другого нежелательного поведения.

Как отмечает издание, обучение проводил член ассоциации специалистов в области клинического гипноза, начальник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Москве.

Кроме того, по словам пресс-службы, сотрудникам свердловских колоний проводили «День психологического здоровья, чтобы сплотить коллектив и создать положительный эмоциональный настрой.