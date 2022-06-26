Умерла актриса Альбина Тиханова

Актриса театра и кино Альбина Тиханова, известная по картинам "Аритмия" и "Домашний арест", умерла в воскресенье в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".
Причины смерти не уточняются.
Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года. В 1968 г. окончила Новосибирское театральное училище. Ее дебют на большой сцене состоялся в середине 90-х годов, когда актриса сыграла бабу Шуру в постановке пьесы Михаила Зуева "Зеленая зона". Снималась в картинах "Тихий Дон", "Предчувствие", "Бумер".