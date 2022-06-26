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15 минут назад

Умерла актриса Альбина Тиханова

ТАСС

Актриса театра и кино Альбина Тиханова, известная по картинам "Аритмия" и "Домашний арест", умерла в воскресенье в возрасте 75 лет. Об этом сообщается на портале "Кино-театр.ру".

Умерла актриса Альбина Тиханова
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Причины смерти не уточняются.

Альбина Тиханова родилась 11 июня 1947 года. В 1968 г. окончила Новосибирское театральное училище. Ее дебют на большой сцене состоялся в середине 90-х годов, когда актриса сыграла бабу Шуру в постановке пьесы Михаила Зуева "Зеленая зона". Снималась в картинах "Тихий Дон", "Предчувствие", "Бумер".

Общество,Альбина Тиханова,Михаил Зуев,
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