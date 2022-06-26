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1 час назад

В российских ресторанах изменился ассортимент винных карт

Майк Габриелян

Российские рестораны начали массово замещать импортный алкоголь российской продукцией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителей бизнеса.

В российских ресторанах изменился ассортимент винных карт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поставки крепких напитков и вин зарубежного производства были приостановлены в связи с событиями на Украине. Пока в меню можно найти иностранные бренды, но это остатки и новых завозов нет.

«Мы адаптировали ассортиментную матрицу, в частности, убрали из барного меню некоторые виды зарубежного алкоголя из-за ухода крупнейших поставщиков», — рассказал директор по развитию «Якитория» Александр Муратов.

Эксперты отмечают, что обстоятельства заставили российских рестораторов сделать «то, что они должны были сделать давно»: перейти на напитки отечественного производства.

По словам президента Союза виноградарей и виноделов Леонида Поповича, отечественные предприятия производят алкогольную продукцию высокого качества, но рестораторы это до сих пор игнорировали, поскольку привыкли закупать импорт.

Сейчас компании обращаются к новым поставщикам, подтверждает автор винного гида «Российские вина» Артур Саркисян. Это предприятия России и стран СНГ, где производят вина высокого качества и достаточно большого ассортимента.

Эксперт отметил, что российские вина все чаще интересуют рестораны, эта тенденция усилилась, их стали закупать даже те заведения, которые работали только с импортом.

Ранее Эстония запретила привозить из России водку.

Общество,Леонид Попович,Артур Саркисян,Александр Муратов,
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