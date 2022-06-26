Россиянка, пришедшая на похороны певца Юрия Шатунова, которые проходят сегодня на Троекуровском кладбище, устроила фотосессию прямо в церемониальном зале во время всеобщего прощания с артистом. Соответствующую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».
Неизвестная женщина, находясь напротив гроба с усопшим, достала телефон и начала съемку. Охрана, стоявшая рядом, попросила ее выйти из зала. Пользователей сети разозлило поведение россиянки. Многие указали, что такое поведение совершенно неприемлемо.
«Женщина не в себе», «Что она потом будет с этими фото делать?», «Удивляют такие экземпляры. Почему не селфи?», «Дикость», «Я посмотрела несколько минут. Многие с телефонами и снимают. Зачем? Чтобы что? Чтобы выставить в соцсети!?» — прокомментировали ролик подписчики Telegram-канала Adnim.Anslack.
Ранее в сети появилось видео огромной очереди из желающих проститься с Шатуновым. Уточнялось, что люди с самого утра начали занимать места в очереди, чтобы проводить в последний путь бывшего солиста группы «Ласковый май».