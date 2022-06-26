«Женщина не в себе», «Что она потом будет с этими фото делать?», «Удивляют такие экземпляры. Почему не селфи?», «Дикость», «Я посмотрела несколько минут. Многие с телефонами и снимают. Зачем? Чтобы что? Чтобы выставить в соцсети!?» — прокомментировали ролик подписчики Telegram-канала Adnim.Anslack.