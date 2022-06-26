Фанаты певца Юрия Шатунова поругались на похоронах артиста, которые проходят на Троекуровском кладбище. Как сообщается корреспондент URA.RU с места событий, прощание с певцом началось несколько часов назад.

На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь, ради памяти Шатунова».