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17 минут назад

Поклонники Шатунова поругались на его похоронах. Видео

Ura.Ru

Фанаты певца Юрия Шатунова поругались на похоронах артиста, которые проходят на Троекуровском кладбище. Как сообщается корреспондент URA.RU с места событий, прощание с певцом началось несколько часов назад.

На вход на Троекуровском кладбище выстроилась многотысячная очередь. Множество поклонников пришли с букетами белых роз. В какой-то момент в конце очереди начали исполнять знаменитый хит Шатунова «Белые розы», однако часть людей оказалась этим недовольна. Они призвали фанатов замолчать и «не петь, ради памяти Шатунова».

Вдова Юры Шатунова не придет на прощание с мужем

Юрий Шатунов скончался 23 июня в машине скорой помощи. У артиста были проблемы с сердцем.

Общество,Видео,Юрий Шатунов,
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