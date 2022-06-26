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1 час назад

Россиянам рассказали, где можно дёшево отдохнуть

Секрет Фирмы

Эксперты сервиса по поиску и бронированию туров Travelata изучили, в каких городах России выгоднее всего отдыхать в 2022 году. В целом отпуск внутри страны оказался в два с половиной раза дешевле, чем за рубежом. Самыми бюджетными направлениями стали Москва и Казань. Отдохнуть там стоит от 28 000 рублей. Также в рейтинг попали Санкт-Петербург, Калининградская область и Минеральные Воды. Отдых в этих городах обойдётся от 41 000 до 53 000 рублей.

Россиянам рассказали, где можно дешево отдохнуть
Фото: Unsplash, Unsplash LicenseUnsplash, Unsplash License

По данным Travelata, летом 2022 года средняя стоимость отпуска на российских курортах составляет 62 900 рублей. Отдых за границей в среднем обойдётся в 156 800 рублей.

«Несмотря на то, что полёты стали дольше и дороже, туристы продолжают стремиться к тёплому морю. 27% отдыхающих, купивших туры на лето 2022 года, поедут в Адлер, средняя стоимость поездки — около 65 000 рублей», — поделились эксперты

Дешевле всего летом 2022 года будет отдохнуть в Москве: средняя поездка обойдётся в 28 000 рублей. Чуть дороже стоит отдохнуть в Казани (38 000 рублей). Самое популярное направление для отдыха, Санкт-Петербург, обойдётся в 41 000 рублей. Отдых в Калининграде оценили в 44 000 рублей, а в Кавказских Минеральных Водах — в 53 000 рублей.

Перед началом курортного сезона россияне разобрали все места на поезд в Крым. Как писал «Секрет», купить билет на поезд до полуострова без пересадок до конца июля невозможно. Власти региона уже запускают новые поезда и маршруты, а отели предлагают скидки в 50% для всех, кто приедет на личном автомобиле.

В агентстве Euromonitor International (EI) подсчитали , что мировая туриндустрия, которая и так пострадала за время пандемии, без российских туристов понесёт ещё большие убытки. Специалисты прогнозируют, что за 2022 год сфера потеряет $7 млрд. Это связано с антироссийскими санкциями — в частности, закрытыми границами, нестабильной экономической ситуацией и проблемой с самолётами.

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