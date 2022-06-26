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1 час назад

Названы самые бюджетные направления для отдыха в России

Мослентаиещё 9

Россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха на территории страны этим летом. Эксперты сервис по поиску и бронированию туров Travelata сообщили, что наиболее бюджетно в этом сезоне можно отдохнуть в Москве и Казани, пишет РИА Новости.

Названы самые бюджетные направления для отдыха в России
Фото:  Serge Krasnov / Unsplash Serge Krasnov / Unsplash

Так, средний чек на поездку в столицу составил 28 тысяч рублей, а в Казань — 38 тысяч. На третьем месте в рейтинге самых недорогих направлений оказался Санкт-Петербург. Поездка с северную столицу обойдется в 41 тысячу рублей. При этом Санкт-Петербург оказался наиболее популярным направлением среди отдыхающих.

Далее идут Калининградская область и Минеральные Воды. Адлер также был назван одним из популярных среди россиян направлением. Стоимость путевки сюда составляет около 65 тысяч рублей.

Средний чек для российских курортов, по данным сервиса, составляет 62,9 тысячи рублей, тогда как заграничная поездка в среднем обходится в 156,8 тысячи рублей.

Ранее нетипичные места для отдыха популярной среди россиян курортной страны — Турции — назвала тревел-эксперт и основатель турагентства Trinity Mom’s Travel Людмила Чернавская.

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