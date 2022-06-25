Малышева рассказала, как предотвратить трагедию, случившуюся с Шатуновым

Врач и экс-телеведущая Елена Малышева рассказала, как можно было предотвратить преждевременную смерть солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
«Можно ли предотвратить эту трагедию? Конечно! Для этого просто необходимо один раз в год обследоваться и сдавать анализы, в том числе и анализ на холестерин», - написала Малышева в Telegram-канале.
По ее словам, если обнаружится, что холестерин высокий, врачи назначают лекарства, способные предотвратить роковой исход. Малышева также предупредила наследников Шатунова, что им следует проверить свой уровень холестерина.
«На медицинском языке это проблема называется так: «Наследственная гиперхолестеринемия». Это состояние, когда печень человека в огромных количествах продуцируют холестерин. Высокий холестерин не имеет никаких симптомов. Он выявляется случайно в анализе крови. Следствие высокого холестерина – инфаркт и инсульт. Всегда внезапно. Среди полного здоровья», - рассказала врач.
Юрий Шатунов, которому было 48 лет, умер от обширного инфаркта миокарда.
Ранее Андрей Разин посвятил покойному музыканту трогательный пост. В последние годы Разин и Шатунов судились из-за авторских прав на главные хиты группы «Ласковый май», но когда певца не стало, продюсер забыл о старых обидах.