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35 минут назад

Умер народный артист России Николай Кубарь

Майк Габриелян

Умер народный артист России, балетмейстер-постановщик Николай Кубарь. Ему было 75 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Умер народный артист России Николай Кубарь
Фото: Министерство культуры Краснодарского краяМинистерство культуры Краснодарского края

«Ушел из жизни народный артист России, герой труда Кубани Николай Васильевич Кубарь», - написал губернатор.

Он выразил соболезнования родным и близким.

«Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель - таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал», - отметил Кондратьев.

Николай Кубарь родился в 1946 году в селе Благодарное Ставропольского края. Шестнадцать лет он возглавлял ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница». За эти годы коллектив стал известен и любим в России и за рубежом.

Николай Кубарь также был профессором кафедры хореографии в Краснодарском государственном университете культуры и искусств.

Общество,Вениамин Кондратьев,
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