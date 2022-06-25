Умер народный артист России Николай Кубарь

Умер народный артист России , балетмейстер-постановщик Николай Кубарь. Ему было 75 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев .

«Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель - таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал», - отметил Кондратьев.

Николай Кубарь родился в 1946 году в селе Благодарное Ставропольского края. Шестнадцать лет он возглавлял ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница». За эти годы коллектив стал известен и любим в России и за рубежом.