Умер народный артист России Николай Кубарь

Умер народный артист России, балетмейстер-постановщик Николай Кубарь. Ему было 75 лет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Ушел из жизни народный артист России, герой труда Кубани Николай Васильевич Кубарь», - написал губернатор.
Он выразил соболезнования родным и близким.
«Чуткий и отзывчивый человек, грамотный и принципиальный руководитель - таким Николай Васильевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал», - отметил Кондратьев.
Николай Кубарь родился в 1946 году в селе Благодарное Ставропольского края. Шестнадцать лет он возглавлял ансамбль танца и песни «Кубанская казачья вольница». За эти годы коллектив стал известен и любим в России и за рубежом.
Николай Кубарь также был профессором кафедры хореографии в Краснодарском государственном университете культуры и искусств.