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33 минуты назад

Россиянам назвали самые дешевые международные перелеты в июле

Илья Родин

В список самых дешевых международных перелетов в июле попали рейсы из Москвы в Таджикистан, Киргизию и Белоруссию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россиянам назвали самые дешевые международные перелеты в июле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным портала, билет из Москвы в Белоруссию обойдется в среднем 6,7 тыс. рублей на одного человека. За билет до Киргизии придется выложить 11,7 тыс., до Таджикистана - 12,3 тыс. За разумные деньги можно отправиться в ОАЭ (27,9 тыс. рублей), Турцию (32,7 тыс.), Израиль (34 тыс.).

Издание отмечает, что билеты во многие страны сильно подешевели в последнее время. В частности, стоимость перелета в Катар снизилась на 45%, до 42,2 тыс. рублей в одну сторону. На 15% меньше потребуется заплатить за поездку в Армению - цена составит 18 тыс. руб.

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Редакция напомнила, что к выбору направления для отдыха следует относиться серьезно. Правительство России внесло многие страны, в том числе большинство балканских, в список недружественных, как из-за введенных против Москвы санкций, так и по причине дискриминации в них россиян.

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