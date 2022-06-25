Россиянам назвали самые дешевые международные перелеты в июле

В список самых дешевых международных перелетов в июле попали рейсы из Москвы в Таджикистан, Киргизию и Белоруссию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

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По данным портала, билет из Москвы в Белоруссию обойдется в среднем 6,7 тыс. рублей на одного человека. За билет до Киргизии придется выложить 11,7 тыс., до Таджикистана - 12,3 тыс. За разумные деньги можно отправиться в ОАЭ (27,9 тыс. рублей), Турцию (32,7 тыс.), Израиль (34 тыс.).

Издание отмечает, что билеты во многие страны сильно подешевели в последнее время. В частности, стоимость перелета в Катар снизилась на 45%, до 42,2 тыс. рублей в одну сторону. На 15% меньше потребуется заплатить за поездку в Армению - цена составит 18 тыс. руб.