Стартовал общероссийский конкурс медиаискусства "Страна света"

Общероссийский конкурс современного медиаискусства "Страна света", главный приз которого составляет 1 млн рублей, в субботу начал прием заявок от художников-видеографов, сообщает пресс-служба Президентского фонда культурных инициатив, поддержавшего проект.

Фото: mos.ru mos.ru

"Работы финалистов станут частью мультимедийного шоу на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, которое состоится 3-4 декабря. На одном из фасадов архитектурного ансамбля Дворцовой площади зрители увидят работы художников и смогут оставить свой голос за лучшего участника на сайте www.stranasveta.com", - говорится в сообщении.

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Темой состязания стала малая родина. Командам видеографов предлагается "рассказать светом" свои истории о родном крае: для кого-то это небольшой уютный городок, для других - мегаполис, прибрежный поселок или аул в высокогорье. Поделиться с аудиторией своим видением малой родины посредством светового шоу авторы ролика должны за 2-2,5 минуты.

Заявки принимаются до 1 сентября. Конкурс пройдет в три этапа. Первые два отборочных тура продлятся дистанционно до середины осени. Кто выйдет в финал, решат экспертный совет и авторитетное жюри. Согласно информации на сайте проекта, в жюри вошли, в частности, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман, вице-президент и руководитель отделения новейших художественных течений Российской академии художеств Василий Церетели, режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан и др. Победителей определит всероссийское интернет-голосование.

Подобный конкурс проводится впервые в истории масштабных видеопроекционных шоу в нашей стране, его главный приз составит 1 млн рублей, команды, занявшие второе и третье места, получат, соответственно, 600 тыс. и 400 тыс. рублей.