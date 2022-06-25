Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале об участии в создании нового трека Люси Чеботиной под названием JUNE SONG.

Захарова, как следует из сообщения, выступила автором стихов к музыке.

«Ловите. Вышла новая песня с моим текстом. И впервые она на английском языке. Поет Люся Чеботина», — написала она.

Подписчики официального представителя МИД в Telegram высоко оценили вклад Марии Захаровой в создании песни. Некоторые, однако, выразили сожаление, что стихи не были написаны на русском языке.

«Мой дорогой друг, я прошу закончить все это. Это похоже на пытку. Думаю, это удача», — поется в песне.