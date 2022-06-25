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1 час назад

Вышла новая песня на стихи Марии Захаровой

Газета.Ruиещё 3

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала в своем Telegram-канале об участии в создании нового трека Люси Чеботиной под названием JUNE SONG.

Захарова, как следует из сообщения, выступила автором стихов к музыке.

«Ловите. Вышла новая песня с моим текстом. И впервые она на английском языке. Поет Люся Чеботина», — написала она.

Подписчики официального представителя МИД в Telegram высоко оценили вклад Марии Захаровой в создании песни. Некоторые, однако, выразили сожаление, что стихи не были написаны на русском языке.

«Мой дорогой друг, я прошу закончить все это. Это похоже на пытку. Думаю, это удача», — поется в песне.

Ранее клип на песню «До предела», текст к которой написала Захарова, набрал 18 млн просмотров.

Общество,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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