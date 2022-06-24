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16 минут назад

В России запустят дополнительный поезд в Крым

Lenta.ru

Компания «Гранд Сервис Экспресс» назначит еще один дополнительный поезд в Крым в период с 4 июля по 1 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе перевозчика, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В России с июля запустят дополнительный поезд в Крым
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поезд по маршруту МоскваСимферополь будет отправляться с Павелецкого вокзала в 00:55 и прибывать в Крым на следующий день в 14:26 по местному времени. «Время пути в Крым составит 38 часов 21 минуту, в Москву — 42 часа 35 минут. Поезд будет курсировать через день», — уточнили в компании.

После запуска дополнительный состав будет включать 15 купейных вагонов. В продажу уже поступило около 43 тысяч билетов, их стоимость зафиксирована: проезд на нижней полке обойдется в 9003 рубля, на верхней — в 8271 рубль.

Ранее сообщалось, что загрузка отелей и гостиниц Крыма в начале туристического сезона упала на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ), это связано с закрытием аэропортов.

Общество,Российский союз туриндустрии,
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