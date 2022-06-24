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15 минут назад

Умер автор песен к «Острову сокровищ» Аркадий Гарцман

Мария Иванова

Советский и украинский поэт, актер и сценарист Аркадий Гарцман скончался на 76-м году жизни. Об этом на своей странице в соцсети сообщила его дочь Виктория Аронова.

Умер автор песен к мультфильму «Остров сокровищ»
Фото: СоцсетиСоцсети

«У меня был самый лучший папа на свете, и для меня самый лучший мужчина на свете. Он и сейчас там, но уже в другом месте - с Господом на Небесах. Это только успокаивает. Но я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе. Так что до встречи, любимый!..» - написал Аронова (орфография и пунктуация автора сохранены).

В СССР Аркадий Гарцман работал слесарем, инженером и в то же время писал стихи.

В конце 1980-х он отправил несколько своих текстов на Киевскую киностудию, где шла работа над «Островом сокровищ», и они понравились режиссеру. Музыку для них написал композитор Владимир Быстряков.

Позже Гарцман снялся в сериалах «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Возвращение Мухтара» и других. Он стал сценаристом многих проектов, в том числе российско-украинского мюзикла «Сорочинская ярмарка», а его песни исполняли многие знаменитости - Николай Караченцов, Таисия Повалий, Верка Сердючка, София Ротару.

Общество,Владимир Быстряков,Таисия Повалий,Николай Караченцов,София Ротару,
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