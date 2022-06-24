Умер автор песен к мультфильму «Остров сокровищ»

«У меня был самый лучший папа на свете, и для меня самый лучший мужчина на свете. Он и сейчас там, но уже в другом месте - с Господом на Небесах. Это только успокаивает. Но я знаю, что однажды мы увидимся снова и навсегда будем вместе. Так что до встречи, любимый!..» - написал Аронова (орфография и пунктуация автора сохранены).