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1 час назад

Пенсионерки предложили Маску переехать в Россию. Видео

Рамблер

Краснодарские пенсионерки из «Отрядов Путина» обратились к американскому предпринимателю и инженеру Илону Маску с предложением переехать в Россию. Соответствующее видеобращение появилось в социальных сетях.

Основателя космической компании SpaceX и генерального директора компании Tesla призывают вместе с документами и нажитым в США богатством приехать в нашу страну.

«У нас любовь, уважение, у нас Россия большая! И ждем тебя, и здесь ты покажешь себя», – заявляет представительница общественного движения.

При этом женщина заверяет Маска, что он здесь достигнет Марса.

«Приезжай сюда. Россия ждет тебя, Илон Маск! И ты об этом не пожалеешь», – подытожила россиянка.

Общество,Наука и техника,Видео,Илон Маск,SpaceX,
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