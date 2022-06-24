Краснодарские пенсионерки из «Отрядов Путина» обратились к американскому предпринимателю и инженеру Илону Маску с предложением переехать в Россию. Соответствующее видеобращение появилось в социальных сетях.

Основателя космической компании SpaceX и генерального директора компании Tesla призывают вместе с документами и нажитым в США богатством приехать в нашу страну.

«У нас любовь, уважение, у нас Россия большая! И ждем тебя, и здесь ты покажешь себя», – заявляет представительница общественного движения.

При этом женщина заверяет Маска, что он здесь достигнет Марса.