Умер автор песен к мультфильму «Остров сокровищ»

Советский и украинский актер и сценарист Аркадий Гарцман, автор текстов песен к мультфильму Давида Черкасского "Остров сокровищ" умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его дочь Виктория Аронова у себя на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).
"У меня был лучший папа в мире. И для меня - лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте - с Господом на небесах", - написала она.
Аронова не сообщила причину смерти артиста.
Аркадий Гарцман родился 1 мая 1947 года в Киеве. Кроме песен для "Острова сокровищ" (в титрах мультфильма указан как А. Балагин) писал тексты для песен Софии Ротару, Верки Сердючки, Аллы Пугачевой и Максима Галкина (в мюзикле "За двумя зайцами"). Гарцман также снялся в нескольких телесериалах, среди которых "Ликвидация" и "Возвращение Мухтара".