В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
23 минуты назад

Умер автор песен к мультфильму "Остров сокровищ" Аркадий Гарцман

ТАССиещё 6

Советский и украинский актер и сценарист Аркадий Гарцман, автор текстов песен к мультфильму Давида Черкасского "Остров сокровищ" умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила его дочь Виктория Аронова у себя на странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Умер автор песен к мультфильму «Остров сокровищ»
Фото: Кадр из фильма «Ликвидация»Кадр из фильма «Ликвидация»

"У меня был лучший папа в мире. И для меня - лучший человек в мире. Он и сейчас есть, но уже в другом месте - с Господом на небесах", - написала она.

Аронова не сообщила причину смерти артиста.

Аркадий Гарцман родился 1 мая 1947 года в Киеве. Кроме песен для "Острова сокровищ" (в титрах мультфильма указан как А. Балагин) писал тексты для песен Софии Ротару, Верки Сердючки, Аллы Пугачевой и Максима Галкина (в мюзикле "За двумя зайцами"). Гарцман также снялся в нескольких телесериалах, среди которых "Ликвидация" и "Возвращение Мухтара".

Общество,Давид Черкасский,Максим Галкин,София Ротару,Алла Пугачева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители