Вирусолог сравнил оспу обезьян с насморком

«Речь идёт о заболевании, которое не является смертельным. Оно неприятное, потому что на теле образуется большое количество сыпи, она может быть гнойной. Если правильно лечить вирус, то люди не умирают. Вспышка обезьяньей оспы зафиксирована во многих странах. Заболевание относительно лёгкое, мы же не объявляем пандемией насморк, а он есть сплошь и рядом, вызывается вирусом. Люди насморком болеют во всех странах, тем не менее, мы о пандемии не говорим. Для понятия пандемии нужно, чтобы заболевание было угрожающим. В данном случае этого нет. Последствий особо тоже нет. Последствия могут быть и у насморка».