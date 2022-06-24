Вирусолог сравнил оспу обезьян с насморком

Смертность при этом вирусе практически нулевая, поэтому объявлять пандемию нет смысла.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» сообщил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Речь идёт о заболевании, которое не является смертельным. Оно неприятное, потому что на теле образуется большое количество сыпи, она может быть гнойной. Если правильно лечить вирус, то люди не умирают. Вспышка обезьяньей оспы зафиксирована во многих странах. Заболевание относительно лёгкое, мы же не объявляем пандемией насморк, а он есть сплошь и рядом, вызывается вирусом. Люди насморком болеют во всех странах, тем не менее, мы о пандемии не говорим. Для понятия пандемии нужно, чтобы заболевание было угрожающим. В данном случае этого нет. Последствий особо тоже нет. Последствия могут быть и у насморка».
Необходимо усилить работу по лечению и профилактике оспы обезьян в странах Африки, подавлять распространение этого вируса в странах Европы, Америки, Австралии, отметил Альтштейн. «Ничем плохим для человечества это не кончится», — заключил вирусолог.
По данным ВОЗ, в мире выявлено 3,2 тысячи случаев заболевания обезьяньей оспой. Из них один случай оказался смертельным. Всего болезнь зафиксирована в 48 странах.
На этой неделе Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Чтобы этому противостоять, учёные призвали страны и глобальные профильные ведомства немедленно принять меры. В России сейчас не подтверждено ни одного случая заражения. При этом Альтштейн добавил, что WHN не имеет права объявлять пандемию. Это частная организация, которая занимается медицинским обеспечением туристов, отметил вирусолог.По данным ВОЗ, в мире выявлено 3,2 тысячи случаев заболевания обезьяньей оспой. Из них один случай оказался смертельным. Всего болезнь зафиксирована в 48 странах.
На этой неделе Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Чтобы этому противостоять, учёные призвали страны и глобальные профильные ведомства немедленно принять меры. В России сейчас не подтверждено ни одного случая заражения. При этом Альтштейн добавил, что WHN не имеет права объявлять пандемию. Это частная организация, которая занимается медицинским обеспечением туристов, отметил вирусолог.