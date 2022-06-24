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34 минуты назад

Исследование Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКИ: Большинство россиян готовы заказать лекарства в онлайн-аптеке вместо посещения офлайн-аптеки

Елена Прошина

Медиахолдинг Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm в России, провели опрос среди 3500 респондентов в крупных городах России и выяснили, что почти каждый второй респондент (46%) готов полностью перейти на онлайн-заказы лекарственных средств. А 88% сказали, что именно интернет-аптеки помогли им получить нужное лекарство в трудный момент.

Большинство россиян готовы заказать лекарства в онлайн-аптеке вместо посещения офлайн-аптеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследование позволило выяснить, как изменились потребительские привычки россиян за последнее время. По результатам опроса, большинство тех, кто выбирает доставку, начали пользоваться услугами интернет-аптек с момента их появления (68%). На выбор четверти (25%) повлияла пандемия, и лишь 7% начали покупать лекарства онлайн относительно недавно. Самыми популярными товарами сейчас являются безрецептурные препараты (заказывает каждый второй респондент — 53%). На втором месте — рецептурные лекарства (36%), а на третьем — витамины и БАДы (7%).

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«Мы видим рост интереса к онлайн-заказу лекарственных средств на собственных данных. По информации DSM Group, только в первом квартале 2022 года продажи СБЕР ЕАПТЕКИ выросли на 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом. А показатель знания нашего бренда – как часто потребители называют наш бренд в опросах про интернет-аптеки – за год увеличился в 2,2 раза, до 73%. Люди по всей стране привыкли заказывать лекарства в интернете – благодаря широкому ассортименту, экономии средств и времени», — отметила генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКА Мария Тимофеева.

Две трети опрошенных (69%) ответили, что готовы отказаться от похода в аптеку в пользу онлайн-заказов. Тем не менее в действительности на онлайн уже перешел каждый третий (33%). Причинами своего выбора россияне называют доступность цен (43%), экономию времени (26%) и больший выбор лекарственных средств, чем в обычной аптеке (16%). Интересно, что чаще всего россияне пополняют свою аптечку раз в месяц (71%). Из них каждый третий (36%) сообщил, что для него привычно докупать лекарственные запасы минимум раз в две недели. Оставшиеся 29% приобретают лекарства несколько раз в год.

В опросе приняли участие 3513 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июне 2022 года.

Общество,Мария Тимофеева,Рамблер,
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