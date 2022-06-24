Куйвашев — о песнях Земфиры на выпускном: давайте не будем детям запрещать

Запрет администрации одной из школ города на исполнение отдельных песен на выпускных он счел странным. «Выпускники гимназии №9 хотели спеть песни «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль» и «До свидания, мой любимый город» Земфиры, но в школе им не разрешают. Говорят, там есть опасные слова — «граната», «стрелять», «убивать», — поделился он.

Куйвашев выразил уверенность, что дети понимают смысл выбранных ими песен. «Я всегда был уверен, что в «девятке» учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово «граната». Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют», — напутствовал губернатор.