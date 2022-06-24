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55 минут назад

Куйвашев — о песнях Земфиры на выпускном: давайте не будем детям ничего запрещать

Газета.Ruиещё 6

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил выпускникам гимназии в Екатеринбурге спеть песни Земфиры и Ильи Лагутенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Куйвашев — о песнях Земфиры на выпускном: давайте не будем детям запрещать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Запрет администрации одной из школ города на исполнение отдельных песен на выпускных он счел странным. «Выпускники гимназии №9 хотели спеть песни «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль» и «До свидания, мой любимый город» Земфиры, но в школе им не разрешают. Говорят, там есть опасные слова — «граната», «стрелять», «убивать», — поделился он.

Куйвашев выразил уверенность, что дети понимают смысл выбранных ими песен. «Я всегда был уверен, что в «девятке» учатся очень умные дети, которые понимают, что такое метафора. Уверен, они выбрали эти песни, потому что они — про прощание, а не потому что в них есть слово «граната». Давайте хоть тут, в праздник, не будем детям ничего запрещать. Пусть поют», — напутствовал губернатор.

Ранее власти Екатеринбурга опровергли приказ о запрете песен Земфиры и группы «Мумий Тролль» на школьном выпускном в Екатеринбурге.

Общество,Илья Лагутенко,Евгений Куйвашев,
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