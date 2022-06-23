Названы самые популярные у россиян книги

Чаще всего россияне покупают книги в жанрах любовные романы, детективы и фэнтези. Об этом говорит исследование Wildberries, его результаты оказались в распоряжении «Мосленты».

Фото: Christin Hume / Unsplash Christin Hume / Unsplash

Аналитики выяснили, что за прошедший месяц россияне заказали на 86 процентов больше книг, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее самыми популярными книгами аналитики называли произведения для детей и издания по психологии, однако в конце весны-начале лета покупатели стали отдавать предпочтение «легким» жанрам. Это связано с наступлением сезона отпусков, во время которых россияне традиционно начинают больше читать на даче, на природе или у моря, считают исследователи.

Кроме того, в России выросла популярность азиатских авторов. Жители страны часто заказывают книгу корейских авторов Ким Ынсук и Ким Суен «Гоблин. Романтическое заклятье» и фантастическое произведение «Благословение небожителей» от китайской писательницы Мосян Тунсю. Аналитики связывают это с растущим интересом россиян к восточной культуре.

В детективном жанре лидируют произведения финского автора Леены Лехтолайнен «Отступники» и «Отель с приведениями» британца Уилки Коллинза. Самым популярным любовным романом мая-июня 2022 года стала книга Акси О «ХОХО. Целую. Обнимаю». Среди произведений в жанре фэнтези рейтинг возглавила «Офелия» Анны Семироль.