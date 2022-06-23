В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
53 минуты назад

Названы самые популярные у россиян книги

Мослента

Чаще всего россияне покупают книги в жанрах любовные романы, детективы и фэнтези. Об этом говорит исследование Wildberries, его результаты оказались в распоряжении «Мосленты».

Названы самые популярные у россиян книги
Фото: Christin Hume / UnsplashChristin Hume / Unsplash

Аналитики выяснили, что за прошедший месяц россияне заказали на 86 процентов больше книг, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее самыми популярными книгами аналитики называли произведения для детей и издания по психологии, однако в конце весны-начале лета покупатели стали отдавать предпочтение «легким» жанрам. Это связано с наступлением сезона отпусков, во время которых россияне традиционно начинают больше читать на даче, на природе или у моря, считают исследователи.

Кроме того, в России выросла популярность азиатских авторов. Жители страны часто заказывают книгу корейских авторов Ким Ынсук и Ким Суен «Гоблин. Романтическое заклятье» и фантастическое произведение «Благословение небожителей» от китайской писательницы Мосян Тунсю. Аналитики связывают это с растущим интересом россиян к восточной культуре.

В детективном жанре лидируют произведения финского автора Леены Лехтолайнен «Отступники» и «Отель с приведениями» британца Уилки Коллинза. Самым популярным любовным романом мая-июня 2022 года стала книга Акси О «ХОХО. Целую. Обнимаю». Среди произведений в жанре фэнтези рейтинг возглавила «Офелия» Анны Семироль.

Ранее аналитики пришли к выводу, что рейтинг самых популярных литературных произведений среди москвичей возглавила серия книг писательницы Джоан Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере.

Общество,Уилки Коллинз,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители