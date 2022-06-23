В России предложили ускорить регистрацию лекарств

На круглом столе на площадке Совета Федерации Петров отметил, что инициатива предусматривает разделение лекарств — на те, которые можно регистрировать в стандартном порядке, и те, которые нужно быстро вывести на рынок. Перечень последних будет утверждать межведомственная комиссия.