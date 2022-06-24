Визовый центр Греции перестал принимать документы у россиян

Визовый центр Греции временно перестал принимать документы у россиян, ссылаясь на технические проблемы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: Алексей Даничев/РИА «Новости» Алексей Даничев/РИА «Новости»

"С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу", - сообщили в организации.

Одному из туроператоров заявили, что в визовом центре проводят обновление системы. На сайте центра информации о приостановке приема документов нет, также не уточняется, как долго продлится эта ситуация. В АТОР предположили, что более точные сведения могут появиться в начале следующей недели.

Ранее сообщалось, что гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдаваться визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в республике. Исключение могут составлять гуманитарные случаи. Таким образом Чехия пытается оказать давление на власти РФ и Белоруссии для окончания спецоперации на Украине.