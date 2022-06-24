Визовый центр Греции перестал принимать документы у россиян

Визовый центр Греции временно перестал принимать документы у россиян, ссылаясь на технические проблемы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"С 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу", - сообщили в организации.
Одному из туроператоров заявили, что в визовом центре проводят обновление системы. На сайте центра информации о приостановке приема документов нет, также не уточняется, как долго продлится эта ситуация. В АТОР предположили, что более точные сведения могут появиться в начале следующей недели.
Ранее сообщалось, что гражданам России и Белоруссии до марта 2023 года не будут выдаваться визы на въезд в Чехию, а также разрешения на длительное пребывание в республике. Исключение могут составлять гуманитарные случаи. Таким образом Чехия пытается оказать давление на власти РФ и Белоруссии для окончания спецоперации на Украине.
Украина с 1 июля вводит визовый режим въезда для россиян. Президент страны Владимир Зеленский объяснил меру "беспрецедентными угрозами национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности" Украины. При этом украинский МИД пояснил, что виза не дает полных гарантий иностранцам, в том числе россиянам, на въезд.