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31 минуту назад

Эндокринолог рассказала, как избежать погубившей Пьера Нарцисса подагры

News.ru

Люди, злоупотребляющие мочегонными препаратами, находятся в особой группе риска заболевания подагрой, от последствий которой умер певец Пьер Нарцисс, заявила эндокринолог Зухра Павлова в беседе с «ФедералПресс». В связи с этим медик раскритиковала девушек, которые принимают мочегонные для похудения.

Россиянам рассказали, как избежать погубившей Пьера Нарцисса подагры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В особой группе риска по подагре люди, злоупотребляющие мочегонным. Я знаю этих прекрасных девушек, которые пьют мочегонные, чтобы увидеть желанные цифры на весах. Зачем вам эти мнимые достижения, ведь в реальности вы не худеете, а только подрываете здоровье? — высказалась Павлова.

Она напомнила, что у здоровых людей мочевая кислота выводится через почки и желудочно-кишечный тракт. Поэтому, пояснила эндокринолог, проблемы с этими органами могут привести к трудностям с выводом кислоты. Чтобы избежать этого, Павлова посоветовала соблюдать питьевой режим и восстановить работу кишечника. При подозрении на подагру необходимо сдать следующие анализы: клинический анализ крови, ураты ( мочевой кислоты) в сыворотки крови, общий анализ мочи, суточный анализ мочи, резюмировала медик.

Ранее стало известно, что российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет от последствий подагры. О смерти исполнителя сообщила его бывшая жена Валерия Калачёва. По словам дочери артиста, мужчине проводили операцию на почках. Хирургическое вмешательство оказалось смертельным для певца.

Общество,Пьер Нарцисс,
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