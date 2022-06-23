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1 час назад

Пассажирка S7 пожаловалась на еду с червями

Елена Прошина

Пассажирке рейса НовосибирскМосква авиакомпании S7 во время полета выдали еду с червями. Видеозапись обеда опубликовала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

Пассажирка S7 пожаловалась на еду с червями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что девушка заранее заказала спецпитание в самолете. На кадрах видно, что из еды пассажирка достала нескольких белых червяков.

«Принесли спецпитание, там рыба, заказывала заранее. Я её вилкой начинаю ковырять и понимаю, что в ней белые жгутики, и это не кости, совсем не кости! Начинаю их вынимать и ощущение, что это какие-то червяки», — рассказала пассажирка.

Бортпроводник не смог никак помочь девушке и посоветовал ей написать жалобу, предложив вместо рыбы гречку.

В самой авиакомпании в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.

«S7 Airlines крайне удивлена ситуацией, и наши специалисты уже оперативно разбираются в ней. Мы на связи с поставщиком бортового питания, а пассажирке обязательно предоставим компенсацию», — подчеркнули представители авиаперевозчика.

Общество,Ксения Собчак,АК S7,
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