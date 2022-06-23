Пассажирка S7 пожаловалась на еду с червями

Пассажирке рейса Новосибирск — Москва авиакомпании S7 во время полета выдали еду с червями. Видеозапись обеда опубликовала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.
Отмечается, что девушка заранее заказала спецпитание в самолете. На кадрах видно, что из еды пассажирка достала нескольких белых червяков.
«Принесли спецпитание, там рыба, заказывала заранее. Я её вилкой начинаю ковырять и понимаю, что в ней белые жгутики, и это не кости, совсем не кости! Начинаю их вынимать и ощущение, что это какие-то червяки», — рассказала пассажирка.
Бортпроводник не смог никак помочь девушке и посоветовал ей написать жалобу, предложив вместо рыбы гречку.
В самой авиакомпании в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявили, что выясняют все обстоятельства произошедшего.
«S7 Airlines крайне удивлена ситуацией, и наши специалисты уже оперативно разбираются в ней. Мы на связи с поставщиком бортового питания, а пассажирке обязательно предоставим компенсацию», — подчеркнули представители авиаперевозчика.