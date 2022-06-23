Пассажирка S7 пожаловалась на еду с червями

«Принесли спецпитание, там рыба, заказывала заранее. Я её вилкой начинаю ковырять и понимаю, что в ней белые жгутики, и это не кости, совсем не кости! Начинаю их вынимать и ощущение, что это какие-то червяки», — рассказала пассажирка.