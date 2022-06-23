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30 минут назад

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян пандемией

Елена Прошина

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян пандемией. Об этом сообщается на сайте организации, пишет «Москва 24».

ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян пандемией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано 3 417 подтвержденных случаев обезьяньей оспы в 58 странах мира. При этом заболевание быстро распространяется сразу на нескольких континентах.

«Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами», – говорится в сообщении.

ВОЗ призвала страны и всемирные органы здравоохранения к немедленным действиям. Кроме того, по мнению членов организации, ВОЗ также должна объявить о начале пандемии.

Оспа обезьян выявлена еще в одной стране

Ранее врач-педиатр Антон Равдин заявил, что главными разносчиками вируса оспы обезьян могут быть дети. По его словам, дети легче переносить вирусные заболевания, поэтому ребенок может выглядеть здоровым, но при этом быть разносчиком инфекции.

Общество,ВОЗ,
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