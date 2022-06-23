ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян пандемией

«Вспышка не прекратится без согласованных глобальных действий. Даже при гораздо более низком уровне смертности, чем у оспы, если не будут приняты меры по прекращению продолжающегося распространения, миллионы людей умрут, а многие другие станут слепыми и инвалидами», – говорится в сообщении.