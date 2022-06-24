Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он проходит в 18-й раз с момента возобновления традиции и отмечает 30-летие со дня основания.

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В этом году пригласительные билеты на Дворцовую площадь получили более 65 тысяч петербургских выпускников и 400 детей из других регионов.

Перед ребятами выступят Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и Galibri & Mavik. Хедлайнерами праздника станут российская рок-группа «The Hatters» и певица Полина Гагарина.

Кульминацией праздника станет масштабное пиротехническое шоу. По словам организаторов мероприятия, весь световой фронт пиротехнической части шоу расположен в акватории Невы между Троицким и Дворцовым мостами. Будут задействованы бетонные понтоны с большей площадью и впервые — Дворцовый мост, передает Пятый канал.