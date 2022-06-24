Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он проходит в 18-й раз с момента возобновления традиции и отмечает 30-летие со дня основания.
В этом году пригласительные билеты на Дворцовую площадь получили более 65 тысяч петербургских выпускников и 400 детей из других регионов.
Перед ребятами выступят Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и Galibri & Mavik. Хедлайнерами праздника станут российская рок-группа «The Hatters» и певица Полина Гагарина.
Кульминацией праздника станет масштабное пиротехническое шоу. По словам организаторов мероприятия, весь световой фронт пиротехнической части шоу расположен в акватории Невы между Троицким и Дворцовым мостами. Будут задействованы бетонные понтоны с большей площадью и впервые — Дворцовый мост, передает Пятый канал.
Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы ограничат с 00:00 25 июня до 07:00 26 июня в связи с проведением бала «Выпускник». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.