В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
2 часа назад

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Санкт-Петербурге

Вечерняя Москваиещё 2

В Санкт-Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса». В этом году он проходит в 18-й раз с момента возобновления традиции и отмечает 30-летие со дня основания.

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этом году пригласительные билеты на Дворцовую площадь получили более 65 тысяч петербургских выпускников и 400 детей из других регионов.

Перед ребятами выступят Миа Бойко, Ханна, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Хабиб, Анатолий Цой, Коста Лакоста и Galibri & Mavik. Хедлайнерами праздника станут российская рок-группа «The Hatters» и певица Полина Гагарина.

Кульминацией праздника станет масштабное пиротехническое шоу. По словам организаторов мероприятия, весь световой фронт пиротехнической части шоу расположен в акватории Невы между Троицким и Дворцовым мостами. Будут задействованы бетонные понтоны с большей площадью и впервые — Дворцовый мост, передает Пятый канал.

Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы ограничат с 00:00 25 июня до 07:00 26 июня в связи с проведением бала «Выпускник». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.

Общество,Анатолий Цой,Полина Гагарина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители