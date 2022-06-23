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28 минут назад

Названо место похорон Юрия Шатунова

Lenta.ruиещё 1

Названо место похорон бывшего участника «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

Названо место похорон Юрия Шатунова
Фото: ТАССТАСС

Певца похоронят на Троекуровском кладбище 26 июня. Церемония прощания начнется в 10:00 и продлится до 15:00.

Ранее в пятницу стало известно, что 48-летний Шатунов скончался в Москве. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

Последние минуты жизни Юрия Шатунова попали на видео

Источник «Ленты.ру» в медицинских кругах рассказал, что 22 июня Шатунов почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу, где у него диагностировали инфаркт миокарда. Врачи обезболили музыканта и вызвали бригаду скорой помощи, которая потом повезла его в сосудистый центр Домодедовской больницы. Остановка сердца была зафиксирована в приемном отделении учреждения. Ночью певец умер, находясь в реанимации, после безуспешных попыток завести сердце.

Общество,Юрий Шатунов,
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