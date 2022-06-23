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42 минуты назад

На конкурсе «Миссис Вселенная» Россию представит 38-летняя омичка

Елена Прошина

Жительница Омска, 38-летняя Ирина Рягузова представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная», который пройдет в Сеуле с 24 июня по 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

На конкурсе «Миссис Вселенная» Россию представит 38-летняя омичка
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За звание самой красивой женщины поборются почти 100 участниц из разных стран. Россию представляет 38-летняя омичка Ирина Рягузова», - сказали организаторы конкурса с российской стороны.

В 2021 году Рягузова стала победительницей конкурса «Миссис Россия Вселенная», что и обеспечило ей участие в международном финале «Миссис Вселенная». Он должен был состояться еще в конце прошлого года, но из-за пандемии был перенесен.

Одним из обязательных условий участия в конкурсе является наличие у претенденток детей, а возраст должен составлять от 18 до 55 лет. Ирина Рягузова является матерью пятерых детей, она занимается бизнесом и благотворительностью.

«Для меня это прекрасная возможность общения с успешными женщинами со всего мира, которые гармоничного совмещают материнство, работу и благотворительность. Несмотря на политическую ситуацию в мире здесь царит дружеская атмосфера», - сказала Ирина.

Напомним, в прошлом году россиянка Ксения Давыдова стала победительницей в международном конкурсе красоты Mrs. Top of the World 2021. Таким образом, она стала самой красивой замужней женщиной мира.

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