На конкурсе «Миссис Вселенная» Россию представит 38-летняя омичка

Жительница Омска, 38-летняя Ирина Рягузова представит Россию на конкурсе красоты «Миссис Вселенная», который пройдет в Сеуле с 24 июня по 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«За звание самой красивой женщины поборются почти 100 участниц из разных стран. Россию представляет 38-летняя омичка Ирина Рягузова», - сказали организаторы конкурса с российской стороны.

В 2021 году Рягузова стала победительницей конкурса «Миссис Россия Вселенная», что и обеспечило ей участие в международном финале «Миссис Вселенная». Он должен был состояться еще в конце прошлого года, но из-за пандемии был перенесен.

Одним из обязательных условий участия в конкурсе является наличие у претенденток детей, а возраст должен составлять от 18 до 55 лет. Ирина Рягузова является матерью пятерых детей, она занимается бизнесом и благотворительностью.

«Для меня это прекрасная возможность общения с успешными женщинами со всего мира, которые гармоничного совмещают материнство, работу и благотворительность. Несмотря на политическую ситуацию в мире здесь царит дружеская атмосфера», - сказала Ирина.